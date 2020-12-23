Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alanlar ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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