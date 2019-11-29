Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 1 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür yer almazken, Filip Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

EKUBAN VE STURRİDGE'E YAKIN TAKİP

Ünal Karaman, sakatlıktan dönen oyuncusu Ekuban'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ile oynanacak olan maçta sahada olmayı çok arzulayan genç oyuncu temposuyla büyük bir beğeni kazandı. Hırsıyla ve mücadelesiyle bilinen oyuncu, çalışma isteği ve gayretiyle Karaman'dan formayı almak istiyor. Sturridge ise Galatasaray maçında forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Az da olsa süre almak isteyen yıldız futbolcu, kafa olarak kendini hazırlamaya çalışıyor.

Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Son hazırlıklarını yapacak olan bordo-mavililer, daha sonra Galatasaray maçı için kampa girecek.

(İHA)

Trabzonspor, Galatasaray, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:42:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]