Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:07
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