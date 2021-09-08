Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hafta sonu evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'in 4. haftasında evinden karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda dinamik ısınmasının ardından koordinasyon, 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Karadeniz ekibi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON