SPOR Trabzonspor, İstanbul'a uçtu - Son Dakika

SPOR Trabzonspor, İstanbul'a uçtu

Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, daha sonra havalimanına gitti. Az sayıda bordo-mavili taraftar, takımlarını İstanbul'a uğurlarken, Trabzonspor kafilesi saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin Galatasaray maçı kafilesinde "Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswıl, Hugo, Ahmetcan, Berat, Hamsik, Siopis, Murat Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Salih, Cornelius" olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen, sakatlığı bulunan Gervinho, tedavileri süren Djaniny, Abdulkadir Ömür ve Trondsen, koronavirüs karantinasındaki Fode Koita ile milli kampta bulunan Kouassi, kafilede yer almadı. Yusuf Erdoğan da, kart cezalısı olmasına rağmen bordo-mavili takımın kafilesinde yer alıp, İstanbul'a gitti.

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak.