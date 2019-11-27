Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
Son Dakika Güncel Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak - Son Dakika

Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor - Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.

Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor - Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:

29 Kasım Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi

15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

(İHA)

Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
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