Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:29 KASIM CUMA: 20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük30 KASIM CUMARTESİ15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Cüneyt Çakır15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen1 ARALIK PAZAR14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor: Serkan Tokat19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık2 ARALIK PAZARTESİ: 20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk