Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
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Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek, System.String[]

Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

29 KASIM CUMA:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 KASIM CUMARTESİ

15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 ARALIK PAZAR

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

2 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk


Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
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Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
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