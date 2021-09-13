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Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

13.09.2021 00:14
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, genç futbolcuların telaşa ve paniğe kapıldığını, A Milli Takım'da yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e ise haksızlık edildiğini söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, genç futbolcuların telaşa ve paniğe kapıldığını, A Milli Takım'da yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e ise haksızlık edildiğini söyledi.

Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı için çok düşündükleri, çalıştıkları uygulamayı istedikleri bir yapı ile oynadıklarını belirterek, "İki tane attık ama çok daha pozisyon kaçırdık. Geçen hafta da söyledim; devre arasına 2-0 girmek, ikinci yarı başka oyun oynamak demektir. 2-1'de maalesef başka bir oyun oynuyorsunuz. Orta sahada oyuncularımızın takip etmemesi, topun bizde kalmasını sağlayamamamız, o an telaş, panik, devre sonunda 41'de gol yedik. Olay bambaşka olabilirdi." şeklinde konuştu.

İkinci yarı gole kadar pozisyon vermediklerini ifade eden Terim, şöyle devam etti:

"Biz yine pozisyonlar bulduk ancak, yakaladığımız pozisyonlarda iki farkı bulamadık. Halil'in, Babel'in, Kerem'in pozisyonları var. Böyle olunca da sonuçta Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Çok iyi kadrosu var. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler ve 60'larda maalesef yine gol yedik. Kazanabilir miydik, evet. Gençliğin verdiği o dinamizm, o enerji yüksekse, zaman zaman da onun verdiği telaş, panik, acele etme, koruma içgüdüsü de beraberinde gelecektir. Bunları da aşacağız. Elbette kazanmak istiyoruz."

"Devre arasında Emre Kılınç'ın alt adalesine darbe yemesi sonucu sakatlığı, aklımızda olmayan değişikliğe mecbur etti." diyen Terim, şunları kaydetti:

'Hocam oynayamam' deyince değiştirdik. Aytaç'ı alma sebebimiz de biraz daha 8 numara pozisyonunda Yedlin'e yardım etmesiydi. Nwakeme içeri çektiğinde maalesef orada ilk yarı bariyerle karşılaşmadı. İkinci yarı bunu daha çok istedik. Dolayısıyla iki haftada 4 puan kaybettik ama deplasmanda da olsa bu oynadığımız ilk yarıdaki oyunun süresini attırmamız gerekecek. Daha çok topun bizde kalmasını sağlamamız gerekecek. İlk yarıda bizim hatalarımızdan bir tanesi her topu çabuk hücum, her topu sonuçlandırma mecburiyetinde gibi telaş ve panik veya hızlı oyun içerisinde oynamanız gerekmiyor. Orada hata yaptık. Ama genel olarak bugünde geçen hafta da kazanmamız gerekirdi. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz."

Morutan değişikliği

Fatih Terim, Morutan'ı taktik icabımı değiştirip değiştirmediği yönündeki bir soru üzerine de 'Emre sakatlandı diye çıkardım. Morutan tercihimi de anlattım. Morutan topla bizim en güvendiğimiz oyunculardan biri. Oynamaya devam edecek. Taylan da olmayınca orta sahaya 8 gibi pozisyonda Yedlin'e yardım edecek bir oyuncuya ihtiyacımız oldu. Dolasıyla öyle değişiklik yaptım. Morutan topla iyi ama topsuz bugün özellikle orta sahada bir takım yardımlar yapamadığı için o yüzden. Yoksa herhangi bir düşüncem yoktu." ifadesini kullandı.

Bugün 3 puan alamadığımız için üzgün olduklarını ifade eden Terim, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman geçen hafta da bugün de 2 puan kaybeden biziz. 4 maç oynadık 3'ü deplasmanda. En fazla maç oynayan biziz. Birçok sebep sayabilirim ama bütün bunlara rağmen açıkçası Barış, Boey, Arda tecrübesini sahada kullanabilsek, çok müsait olan orta sahada ikinci yarı özellikle Feghouli'yi de kullansak diye de düşünmüyor değilim. Bazı oyuncularımızın tekrardan düzelmesi, yardımcı olması lazım. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Perşembe önemli takımla oynayacağız. Hafta sonu tekrar maç var. Her oyuncudan faydalanmayı düşünüyoruz. Genç olması muhakkak ki bir zaman gerektiren bir şey olabilir ama bu arada ligdeki avantajımızı da devam ettirmek istiyoruz, kaybetmemek niyetindeyiz."

"Şenol Güneş, Türk futboluna hizmet etmiş arkadaşımız"

Terim, bir soru üzerine de milli takım teknik direktör konusunda yaşanan olayları izlediğini belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş tesisleri. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, kritikler yapılır, beğenilir, beğenilmez eyvallah ama bir itibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o ne de arkadaşları. Saygı ile anmasını, sevgi ile göndermesini de bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sevapları çok fazladır. Bu nedir ya. Yoksa gelip görev yapmak, imza atmak, istenmek doğalsa, güzel ayrılmak da doğaldır. Şenol hocaya arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz." yorumunda bulundu.

Milli takımın önünde 4 tane maçının olduğunu dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddiamız var. Gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimiz zaman play-off veya en iyi iki, bir şeyleri yakalayabiliriz. Bunlara motive olmamız gerekirken şimdi başladık, kim gelir. Milli takım etrafında hep beraber toplanmalı, onlara moral olmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Ben geldin, sen geldin, ben gittim, yabancı, yerli geliyor. Bırakın onlar da kafasına göre rahat seçsinler. 4 tane maç. Ondan sonra başka bir program yapar, yeni bir yapılanma olur. Çok fazla zaman yok. Üç hafta sonra maç oynuyorsunuz. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Bunu anlamış değilim. Bırakın insanlar sakin kafayla karar versinler."

Terim, "Bu dört maçta da biz bu çocukların, milli takımın, federasyonun yanında olalım." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bugün her Türk her maçtan evvel İstiklal Marşı okuyor ve coşkuyla okuyoruz. Bu ay-yıldızı ben de, Şenol da beraber göğsümüzde taşıdık. Sonra da hoca olarak taşıdık. Bizden daha fazla başka isteyen kim olabilir? İşin teknik boyutu geberttiniz. Ekonomi boyutunu öldürdünüz, bu nedir? Bir sakinleşelim arkadaşlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, her şey değişir. Bu konuştuklarımızı belki gülerek anarız. Ne yaptık? Biz neler yapmıştık, ne hata etmiştik. Durun bakalım, hakem daha düdüğü çalmadı. Hani biz bitti demeden bitmezdi? Şu an tam zamanı işte arkadaşlar lütfen."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


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