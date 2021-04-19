Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmanda 5'e 2 çalışma, dar ve geniş alan oyunları ile şut çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.