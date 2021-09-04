Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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