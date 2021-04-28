Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu , bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

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