Son Dakika Haberleri: Trabzonspor galibiyetinin ardından Galatasaray hisseleri prim yaptı

Trabzonspor galibiyetinin ardından Galatasaray hisseleri prim yaptı

54 dakika önce

Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Trabzonspor galibiyetinin ardından Galatasaray hisseleri prim yaptı, System.String[]
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:53 

Galatasaray, Trabzonspor, Ekonomi
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