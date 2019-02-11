Trabzonspor galibiyetinin ardından Galatasaray hisseleri prim yaptı
54 dakika önce
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Galatasaray
hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor
'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:53
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