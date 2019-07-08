Trabzonspor, Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı
52 dakika önce
Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
, Arjantin
'in Estudiantes
takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin, bir kaç gün içinde Campi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Kiralık olarak bordo-mavililere transferi gerçekleşmesi beklenen oyuncunun bir kaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Portekiz
ekibi Chaves'te geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sol bekte de görev alabiliyor. - TRABZON
Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti