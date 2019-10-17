Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı..
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı..
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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