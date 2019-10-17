Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

34 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı..

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı..

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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