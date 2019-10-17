Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]