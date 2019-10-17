Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi