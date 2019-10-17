Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.


Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:47 
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