Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:47
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