Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda toparlanma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın katılmadığı, Badou Ndiaye, Majid Hosseni ile Joao Pereira'nın ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, öğleden sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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