Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45'te Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor , Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı