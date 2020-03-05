Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45'te Gaziantep'e hareket edecek.


- Trabzon
Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda! Gece yarısı...
Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından çıplak fotoğrafları yayılan Paige Spiranac, yaşadığı sıkıntıları anlattı Arsenal, Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]