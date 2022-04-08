Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

08.04.2022 15:18
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yoğun sis nedeniyle dün Gaziantep'a gidemeyen bordo-mavili takım, bugün saat 16.30'da Trabzon'dan, Gaziantep'e hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Dün Gaziantep'e gitmesi beklenen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'da kalmıştı. Bordo-mavililer, bugün saat 1.: 30'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 16.30'da Gaziantep'e hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bordo-mavililerin dün Gaziantep'e gidememesinden dolayı müsabakayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelemişti.

(Gökmen Şahin-İHA)

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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