Son Dakika Haberleri: "Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...
Son Dakika Spor 'Trabzonspor - Gaziantep FK' maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...

"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...

5 dakika önce

GAZİANTEP FKLigde son olarak Karadeniz Derbisi'nde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor, oldukça zor hava ve saha şartlarında oynanan maçta ilk yarısında geri düşmüş; ancak geriden gelerek 3 puan kazanmıştı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:36 
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