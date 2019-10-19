"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...
5 dakika önce
GAZİANTEP FKLigde son olarak Karadeniz Derbisi'nde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor, oldukça zor hava ve saha şartlarında oynanan maçta ilk yarısında geri düşmüş; ancak geriden gelerek 3 puan kazanmıştı.
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19.10.2019 12:42:08. #1.13#
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