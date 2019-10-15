Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

40 dakika önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün Süper Lig'in 8 haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 375 lira

Batı Alt VIP Tribün: 325 lira

Batı Alt VIP Tribün: 225 lira

Batı Alt VIP Tribün: 150 lira

Kategori 1- Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira

Kategori 2- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira

Kategori 3- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira

Kategori 4- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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