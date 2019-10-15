Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün Süper Lig'in 8 haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün: 375 lira
Batı Alt VIP Tribün: 325 lira
Batı Alt VIP Tribün: 225 lira
Batı Alt VIP Tribün: 150 lira
Kategori 1- Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira
Kategori 2- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira
Kategori 3- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira
Kategori 4- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira