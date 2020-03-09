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Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı
6 saat önce
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı. Trabzonspor, tekrar kararı için gerekçe olarak Gaziantepspor maçında uzatma süresi olan 5 dakikanın oynatılmadığını ileri sürdü.
Trabzonspor'un TFF'ye yaptığı başvuruda; "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynanamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:46
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