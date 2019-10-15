- Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür, Onazi ve Ekuban ile önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Obi Mikel katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan'ın ise perşembe günü Trabzon'a gelerek takıma dahil olacağı açıklandı. Bordo-mavili takımın yaptığı çalışmada hafif sakatlığı bulunan Sturridge takımdan ayrı olarak çalışırken, son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak ile Abdulkadir Parmak ise takımla çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken ikinci bölümde ise taktik ağırlı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise Novak takımdan ayrılarak salonda çalışmaya geçti.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına desteğini sürdürüyor. Yaptığı sosyal paylaşımlarla Türk ordusunun yanında olduğunu her fırsatta dile getiren bordo-mavili kulüp, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin girişinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asarak harekata olan desteğini sürdürdü.