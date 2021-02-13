Trabzonspor-Gaziantep maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Gaziantep maçından notlar

13.02.2021 16:13
Trabzonspor-Gaziantep maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.

Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Gaziantep maçından notlar - Son Dakika Spor


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