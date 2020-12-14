Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor - Son Dakika

Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor

14.12.2020 11:47
Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor, System.String[]

Süper Lig'de ilk 12 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemeyen ve topladığı puan bakımından geçen sezonun 8 puan gerisinde kalan Trabzonspor, attığı ve yediği gol noktasında da geçen sezonu arıyor.

Süper Lig'de ilk 12 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemeyen ve topladığı puan bakımından geçen sezonun 8 puan gerisinde kalan Trabzonspor, attığı ve yediği gol noktasında da geçen sezonu arıyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla 14'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Alınan sonuçlar bordo-mavili camiada hayal kırıklığı yaratırken, yapılan transferler de eleştiri konusu oldu. Trabzonspor bu sezon hem gol atma hem de kalesini gole kapatma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bordo-mavililer özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle savunma yönünde istikrarlı bir görüntü verse de hücum yollarında etkisiz kaldı.

HER ALANDA GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDIGeçen yılın 12 haftalık bölümünde toplamda 23 gol atıp kalesinde 13 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise söz konusu 12 haftalık periyotta 13 gol atıp 16 gol yedi. Trabzonspor geçen sezon ilk 12 haftada 22 puan toplayarak zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, bu sezon ise topladığı 14 puanla zirvenin 12 puan gerisinde maç fazlasıyla 14'üncü sırada kaldı. Attığı ve yediği gol bakımından geçen sezonu mumla arayan bordo-mavililer, topladığı puan bakımından da 2019-20 sezonunun 8 puan gerisinde kaldı.HUGO İLE EDGAR DA YETMEDİTrabzonspor'da bu sezon takıma katılan ve iyi bir uyum sergileyen, çıktıkları maçlarda da ortaya koydukları performans ile beğeni toplayan Edgar Ie ile Vitor Hugo ikilisi gol yeme sorununa çözüm olamadı. 12'nci haftalar dikkate alındığında geçen sezondan daha fazla kalesinde gol gören bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından daha katı bir savunma uyguladı ancak hücum yollarında yeterli etkinliği gösteremedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıkılan 4 maçta 3 gol atarken, kalesinde tek gol gördü.4 FORVET SORLOTH'U YAKALAYAMADISezon başında geçen sezonun gol kralı olan Alexander Sörloth ile yollarını ayıran bordo-mavililerde bu sezon takıma katılan Afobe, Djaniny ve Plaza ile mevcut kadroda yer alan Ekuban gol yollarında beklenen katkıyı sağlayamadı. 11 maçta forma giyen Afobe 3 gol, 6 karşılaşmada görev alan Ekuban 2 gol atarken, Djaniny forma giyediği 6 müsabakada siftah yapamadı. 2 maçta sadece 6 dakika süre alabilen Plaza da bu süreçte gol üretemedi. Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ise geçen sezon ilk 12 hafta dikkate alındığında 7 gol ve 4 asistle 11 gole katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerde 12 haftada sadece 5 gole katkı sağlayabilen Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza dörtlüsü ise geçen sezon 12 haftalık bölümde sadece Sörloth'un verdiği gol katkısını sağlayamadı.YOĞUN FİKSTÜR BAŞLADIBu arada Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maç ile birlikte yoğun fikstüre girdi. 16 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Aralık'ta 13'üncü hafta mücadelesinde sahasında bu kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu maçın 3 gün sonrasında ise 22 Aralık'ta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 gün sonra evinde Galatasaray'ı konuk edecek ve yoğun fikstürün ardından bu maç sonrası 1 hafta nefes alma fırsatı bulacak. Bordo-mavililer, 1 haftalık aranın ardından da 3 Ocak'ta 16'ncı hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor - Son Dakika Spor


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