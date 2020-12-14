Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor

Süper Lig'de ilk 12 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemeyen ve topladığı puan bakımından geçen sezonun 8 puan gerisinde kalan Trabzonspor, attığı ve yediği gol noktasında da geçen sezonu arıyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla 14'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Alınan sonuçlar bordo-mavili camiada hayal kırıklığı yaratırken, yapılan transferler de eleştiri konusu oldu. Trabzonspor bu sezon hem gol atma hem de kalesini gole kapatma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bordo-mavililer özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle savunma yönünde istikrarlı bir görüntü verse de hücum yollarında etkisiz kaldı.