Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor

7 saat önce

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.


Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak.


Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.


Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.


Hüseyin Çimşir, ligdeki ilk deplasman maçında galibiyet hedefliyor


Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.


Trabzonspor dış sahada, Gençlerbirliği ise evinde 5 maçtır yenilmiyor


İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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