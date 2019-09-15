Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın yerine Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'i sahaya sürdü.

Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo Fernandes'e Hosseini ile görev verdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

Sturridge, kadroda

Baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR'ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı.

Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya alındı.

Trabzonspor'da sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle 19 kişilik kadro oluşturabilirken genç oyuncular Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz da kadroda yer buldu.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilgi gösterdi.

Medical Park Stadı'nın büyük bölümü dolarken bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribünlerinden geldi.

Bordo-mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili taraftarlar, teröre tepki gösterirken "Ölürüm Türkiyem." şarkısı çalındı.

İlk yardım videosu

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak'ın kulüp personeli Rüstem İlyas'a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı.

İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan bu paylaşımın ardından futbolcular ısınma hareketlerine, "Spor, sağlık ve ilk yardım hayat verir" yazılı pankartla çıktı.