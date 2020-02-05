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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
19 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:43 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa da takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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