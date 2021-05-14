Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.
Bordo-mavili takım Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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