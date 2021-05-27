Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı

27.05.2021 00:57
Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruna Peres ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruna Peres ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, bordo-mavili kulübün yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için imza töreni düzenlendi. Gervinho 2 yıllık, Bruna Peres ise 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer sezonuna erken başladıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "İzleme komitemizin, hocamızın istekleri doğrultusunda yaklaşık 1.5 ay süren görüşmeler neticesinde bugün imza atabilecek konuma ve duruma geldik. Transferlerimiz devam edecektir. Bütün amacımızın hazırlık kampına kadar hocamızın talep ettiği oyuncularla hazırlık kampa başlamak. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Savaşmaya ve mücadele etmeye hazır olmalarını bekliyorum"

Gervinho ve Peres'in Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacağına olan inancının tam olduğunu söyleyen Ağaoğlu, bu tarz oyuncuları transfer etmenin kolay olmadığını belirterek, "Trabzonspor gibi bütçesi dar olan kulübün çok dikkatli olması lazım, çok hassas olması lazım. Onlar bizi terletti, biz onları terlettik ama netice itibarıyla bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma Kulübü'ne teşekkür ediyorum. İtalyan kulübü ile iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Bizim oyuncumuz Kucka da o kulübe transfer olmuştu. Gervinho ve Peres'in eşlerine de bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. İmza töreninden sonra tatillerini yapmak için buradan ayrılacaklar ama döndükleri zaman onları çok büyük bir savaş bekliyor. Çok büyük bir mücadele bekliyor. Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Savaşmaya ve mücadeleye hazır bir halde gelmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Peres: "Birlikte savaşarak çok büyük başarılara imza atacağız"

Bruno Peres, "Öncelikle başkanımıza bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Trabzonspor Ailesi'nin bir parçası olmak benim için gurur verici bir durum. Sorumluluğun farkındayım, saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Çünkü saha içinde savaşçı ve saha dışına çıktığınız zaman da takımı için her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim. Bu yıl uzun bir yıl olacak. Kolay bir yıl olmayacak ancak savaşarak ve birlikte mücadele ederek. bu ailenin geçmişini de düşündüğünüz zaman çok büyük başarılara ulaşacağımıza ben kesinlikle eminim" dedi.

Gervinho ise yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben konuşmayı çok fazla seven biri değilimdir. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı seven biriyim. Bu proje inandığım bir proje başkanımızın da bahsettiği gibi bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma Kulübü'ne de kolaylık sağladığı için teşekkür ediyorum. Hem ben hem eşim, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Aynı şekilde takımın da bana yardımcı olacağını biliyorum" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin son bölümünde ise yeni transferler Gervinho ve Peres'in, bordo-mavili ekibin yeni formalarından 5'er bin adet alacağını ifade etti.

Yıllık ücretleri KAP bildirildi.

Bordo-mavili takımın yeni transferi Gervinho, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalarken, 2021-2022 ve 2022-2023 futbol sezonları için için 1.500.000 Euro garanti ücret alacak. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000 Euro imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno Peres ise 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 1.200.000 Euro garanti ücret alacak. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000 Euro imza ücreti ödeneceği açıklandı. - TRABZON

Trabzonspor, Gervinho, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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