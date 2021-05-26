Trabzonspor, Gervinho'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımından ayrılan Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya her bir yıl 1 milyon 500 bin olmak üzere 2 yılda toplam 3 milyon avro garanti ücret ödeyecek. Futbolcuya, her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti verilecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervinho ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."