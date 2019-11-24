Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Ahmet Canbaz ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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