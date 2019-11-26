Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, sahasında İspanyol ekibi Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, sahasında İspanyol ekibi Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Hayrettin Şiranlı Sahası'nda, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu ile Düzköy Hafız Mehmet Ofluoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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