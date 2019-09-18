Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
Antrenmandan detaylar Getafe-Trabzonspor maçına doğru MADRİD - Trabzonspor takımı, Coliesum Alfonso Perez Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Antrenmandan detaylar Getafe- Trabzonspor maçına doğru
MADRİD - Trabzonspor takımı, Coliesum Alfonso Perez Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
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