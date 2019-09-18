Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Antrenmandan detaylar Getafe-Trabzonspor maçına doğru MADRİD - Trabzonspor takımı, Coliesum Alfonso Perez Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmandan detaylar Getafe- Trabzonspor maçına doğru

MADRİD - Trabzonspor takımı, Coliesum Alfonso Perez Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Getafe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Stadı için Vodafone Park saldırısının benzerini planlamışlardı! Hapis cezası verildi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı Yıldız oyuncu Daniel Sturridge futboldan men edilebilir 27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 22:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]