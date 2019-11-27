Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor-Getafe maçına doğru Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor- Getafe maçına doğru

Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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