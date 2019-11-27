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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Trabzonspor-Getafe maçına doğru Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:04 Kaynak: AA
Trabzonspor- Getafe maçına doğru
Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.
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