Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Getafe maçına doğru
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Trabzonspor-Getafe maçına doğru

6 saat önce

Trabzonspor ile Getafe arasında 28 Kasım Perşembe günü Trabzon'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Trabzonspor-Getafe maçına doğru, System.String[]

Trabzonspor ile Getafe arasında 28 Kasım Perşembe günü Trabzon'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler'in katılacağı basın toplantısının, 27 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Basın toplantısının ardından bordo-mavili takımın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı.

İspanya ekibi Getafe'nin ise aynı gün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Basın toplantısının ardından Getafe takımının saat 18.30'da stadyumda gerçekleştirecekleri antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi.

Trabzonspor, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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