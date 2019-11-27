Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)
Son Dakika Güncel Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2) - Son Dakika

Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)

6 saat önce

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)

Ünal Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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