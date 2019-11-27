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Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)
6 saat önce
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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