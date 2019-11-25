Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
Son Dakika Spor Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

6 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.

Trabzonspor, İspanya, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor! Can Yaman, "cast ajansı" iddiasına Instagram'dan paylaştığı yeni görüntülerle yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 01:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]