Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
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Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

6 saat önce

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem, System.String[]

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.


Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:52 
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