Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.



Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.