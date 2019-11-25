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Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
6 saat önce
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:52
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