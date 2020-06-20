Trabzonspor gol sayısında rekora koşuyor!

İki kulvarda da şampiyonluk mücadelesi veren ve attığı 62 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan Trabzonspor tarihinin en çok gol attığı sezonlardan birine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bordo mavililer ligde kalan 7 haftalık periyotta 19 kez daha ağları havalandırırsa lig tarihinde kendi rekorunu kıracak. 1994-95 sezonunda ligi 80 golle 2. sırada bitiren Fırtına son 10 yılda en golcü performansına ise 2010-11'de 69 golle ulaşmıştı.



5. KRAL SÖRLOTH OLABİLİR



Ünal Karaman ile 17 maçta 35 gol bulan Karadeniz ekibi Hüseyin Çimşir ile ise 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı. 2.05 gol olan maç gol ortalaması da 2.7'e kadar yükseldi. Takımın Norveçli yıldızı Alexander Sörloth da ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Yarışta 16 gollü Cisse'nin önünde bulunan Sörloth eğer gol kralı olursa Trabzon tarihinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arvaladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bunu başaran beşinci oyuncu olacak.



HÜSEYİN ÇİMŞİR TEMKİNLİ



Süper Lig'de ve kupada yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yaptığı açıklamalarda temkini elden bırakmazken aynı tavrı futbolcularına karşı da sürdürüyor. Çimşir futbolcularla yaptığı toplantılarda henüz başardıkları bir şeyin olmadığını ifade ederek her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini belirtiyor.



