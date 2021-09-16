Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, 5'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi ikinci performansını sergileyecek.

Süper Lig'de ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, söz konusu haftalar baz alındığında gol yollarında da en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Geride kalan 4 haftalık bölümde rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı.