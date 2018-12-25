Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Goller | 4 Büyükler Salon Turnuvası 2018

Trabzonspor Goller | 4 Büyükler Salon Turnuvası 2018

1 saat önce

Sakarya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 4 Büyükler Salon Turnuvasının unutulmayan Trabzonspor golleriTurnuvada;

Sakarya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 4 Büyükler Salon Turnuvasının unutulmayan Trabzonspor golleri

Turnuvada;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:14 Kaynak: Youtube

Sakarya, Trabzonspor, Genel
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