Sakarya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 4 Büyükler Salon Turnuvasının unutulmayan Trabzonspor golleri



Turnuvada;

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İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi