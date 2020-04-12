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Trabzonspor, Görkem Sağlam'ı izliyor
7 saat önce
Kariyerini Willem II'de sürdüren gurbetçi futbolcu Görkem Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" demişti.
Kariyerini Willem II'de sürdüren gurbetçi futbolcu Görkem Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " Trabzonspor'da oynamak istiyorum" demişti.
Bordo-mavili ekibin scout ekibi 21 yaşındaki futbolcunun görüntülerini izliyor. Maçlar başlayınca stattan da takip yapacak. Bir rapor hazırlanacak. (Fotomaç)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10
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