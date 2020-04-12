Trabzonspor, Görkem Sağlam'ı izliyor

Kariyerini Willem II'de sürdüren gurbetçi futbolcu Görkem Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " Trabzonspor'da oynamak istiyorum" demişti.



Bordo-mavili ekibin scout ekibi 21 yaşındaki futbolcunun görüntülerini izliyor. Maçlar başlayınca stattan da takip yapacak. Bir rapor hazırlanacak. (Fotomaç)