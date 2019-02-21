Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Göztepe Deplasmanında Çıkış Arıyor

Trabzonspor, Göztepe Deplasmanında Çıkış Arıyor

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor, Göztepe Deplasmanında Çıkış Arıyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Ligde Galatasaray'ın ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup olarak son iki maçından puan çıkaramayan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak iki hafta sonra 3 puanla tanışmayı ve yeniden üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Onazi, Pereira ile Ibanez'in sakatlıkları bulunuyor. Yine tedavileri devam eden Uğurcan ile Amiri'nin durumları yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlarda takımla çalışamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 22'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de oynayacakları maçla birlikte ligde 22'nci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 8, Göztepe'nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)

CEZALI: Yok

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor
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