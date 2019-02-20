Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri ve Luis Ibanez'in katılmadığı öğrenildi.

Dün antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Novak'ın takımla çalışmada yer aldığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın ısınma hareketlerinin ardından taktik bir çalışma yaptığı bildirildi.

İzmir'e yarın gidecek

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç için yarın öğle saatlerinde İzmir'e gidecek.

Bordo-mavililer, lig ve kupada önündeki 3 karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. İlk olarak İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Ümraniyespor, 4 Mart'ta da Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Karadeniz ekibi, böylece 11 günlük süre içerisinde lig ve kupada 3 zorlu deplasman maçına çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor
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