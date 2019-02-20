Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri ve Luis Ibanez'in katılmadığı öğrenildi.



Dün antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Novak'ın takımla çalışmada yer aldığı belirtildi.



Bordo-mavili takımın ısınma hareketlerinin ardından taktik bir çalışma yaptığı bildirildi.



İzmir'e yarın gidecek



Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç için yarın öğle saatlerinde İzmir'e gidecek.



Bordo-mavililer, lig ve kupada önündeki 3 karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. İlk olarak İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Ümraniyespor, 4 Mart'ta da Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



Karadeniz ekibi, böylece 11 günlük süre içerisinde lig ve kupada 3 zorlu deplasman maçına çıkacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz

Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti