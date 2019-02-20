Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün saat 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün saat 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Onazi, Pereira, Amiri, Abdülkadir Ömür ile Ibanez katılmadı.

NOVAK'TA KORKULAN OLMADI

Bu arada Trabzonspor'un dün yapılan antrenmanında sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan sol bek oyuncusu Filip Novak da, bugünkü çalışmalarda yer aldı. Yapılan kontrollerde oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Göztepe maçı için İzmir'e hareket edecek.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:50 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor
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