Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sprint ve dayanıklılık çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları nedeniyle yurt dışında bulunan Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz ile tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi'nin katılmadıkları bildirildi. Sakatlığı devam eden golcü oyuncu Alexander Sörloth'un ise kondisyon salonunda çalıştığı öğrenildi.

Bordo-mavili ekip, akşam antrenmanıyla günü tamamlayacak.