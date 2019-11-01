Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hava koşulları nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge yer almadı. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak da salonda çalıştı.

Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın saat 17.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için kampa girdi.

- Trabzon