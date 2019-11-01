Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
7 saat önce
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hava koşulları nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hava koşulları nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge yer almadı.
Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak da salonda çalıştı.
Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın saat 17.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:21
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