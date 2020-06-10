Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı - Son Dakika

Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı

Korona virüs sonrası Süper Lig'de ilk maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandı.

Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı, System.String[]

Korona virüs sonrası Süper Lig'de ilk maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandı. Saha dışında hareketli günler yaşayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, takımını dış gelişmelerden uzak tutuyor.

Şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Korona virüs sonrası futbola yeniden dönmek için gün sayan bordo-mavililer, yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra yeşil sahalarda yeniden şampiyonluk mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi, son maçını evinde 15 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynamıştı. Trabzonspor, 89 gün sonra Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için yeniden start verecek.

İlk hedef Göztepe

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesiyle ilgili saha dışında yaşanan gelişmelere kulaklarını tıkayan Trabzonspor, bütün konsantrasyonunu Süper Lig'e verdi. 8 maçlık periyodun ilk ayağı olan Göztepe maçına odaklanan bordo-mavililer, müsabakadan mutlak 3 puanı hedeflerken, başta yönetim ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, salgın sonrası lige moralli başlamanın ilerleyen haftalar için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Çimsiş, tüm dikkatlerin sahada olması gerektiğini oyuncularla bir araya gelinen toplantılarda anlatıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 8 haftanın planlarını yapsa da bordo-mavili yönetim, teknik heyet ve futbolcular her maçı tek tek düşünüyor.

Hüseyin Çimşir, kadroyu hemen hemen belirledi

Yaklaşık 40 gündür Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da forma giyen, giymeyen bütün oyuncular, ligin geri kalanında forma giymek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Sakatlıkları bulunan oyuncularında dönmesiyle birlikte rekabetin üst düzeyde olduğu Karadeniz ekibinde, Hüseyin Çimşir ilk on birini belirlemekte zaman zaman zorlandı. Oyuncularının çalışma isteğinden ve performansından memnun olan genç teknik adam, Göztepe karşısında sahaya çıkartacağı 11'i ise hemen hemen belirlemiş gibi. Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Her hafta test yaptılar

Korona virüs salgını dönemini en iyi kontrol eden ve geçiren takımların başında gelen Trabzonspor, şimdiye dek 6. kez testten geçti. Göztepe maçı öncesinde ise son testlerini yaptıracak olan bordo-mavili takım da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar her hafta rutin olarak uyguladığı korona virüs testlerinde şimdiye kadar hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı. - TRABZON

Koronavirüs, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor         
11:36
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı         
11:29
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi         
11:28
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı         
10:57
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı         
10:55
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada         
10:50
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak         
10:49
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor         
10:49
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü? Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü?         
10:49
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı         
10:31
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı         
10:31
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor         
10:31
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı         
10:28
Alp Yalman Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi         
10:21
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu         
10:21
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi         
10:15
Çorum'da çobanın Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi         
10:06
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak         
10:03
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi         
09:58
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım         
09:57
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak         
09:55
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti         
09:50
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı         
09:50
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı         
09:50
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak         
09:49
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı         
09:49
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı         
09:46
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü         
09:42
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur         
09:39
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 11:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]